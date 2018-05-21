"Бог любит геев такими, какие они есть": Папа Римский ошеломил верующих своим заявлением

Понтифик поддержал гомосексуалиста из Чили.

Понтифик поддержал гомосексуалиста из Чили фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск во время общения с гомосексуалистом Хуаном Карлосом Крузом из Чили, поддержал его, и сказал, что" Бог создал и любит геев такими, какие они есть".

Хуан Карлос Круз в детстве пережил сексуальное насилие священника-педофила. Чтобы обсудить это, понтифик пригласил его в Ватикан в апреле, пишет CNN.

Во время частного разговора они обсуждали, чувства Круза после того, как он стал жертвой изнасилования. По словам Хуана, Папа отметил, что гомосексуалы должны принимать себя и не обращать внимания на мнение общества.

К слову, такое заявление вызвало бурные обсуждения среди верующих, ведь оно противоречит традиционным учением католической церкви. Сам Папа Римский и Ватикан это заявление не комментируют, сославшись на конфиденциальность разговора.

Отметим, что в 2011 году священника Фернандо Карадима, который изнасиловал Круза, Ватикан признал виновным в совершении преступления.

Ранее Папа Римский нашел применение деньгам от продажи своего Lamborghini.

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