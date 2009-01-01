Богатых россиян отправят на Соловки за 2 миллиона

Группа будет состоять не более чем из 10 туристов, стоимость тура составит не меньше 2 млн руб. в сутки.
Об этом сообщил 14 ноября член правления Архангельской региональной туристской ассоциации Сергей Никулин, пишет ТАСС.
По его словам, такая поездка будет проводиться не чаще одного-двух раз в год, так как только тогда ледоколы "Капитан Евдокимов" и "Капитан Чадаев" не будут заняты на работах в Архангельске. Скорее всего, туристы смогут отправиться на Соловецкие острова на январские праздники, когда лед еще тонкий.
Предполагается, что поездка займет три-четыре дня, а группа будет состоять не более чем из 10 туристов. Стоимость будет рассчитываться индивидуально, однако составит не меньше двух миллионов рублей в сутки.
"Это, конечно, VIP-тур. Но, по нашему опыту, есть категория туристов из России, которые могут себе это позволить", — отметил Никулин.
Впервые ледоколы, работающие на проводке судов по Северной Двине и в Белом море, пустили на свой борт туристов в 2016 году, однако не обошлось без накладок. "Мы могли посадить туристов на борт и в час ночи, и в пять утра. Был случай, когда турист трое лишних суток находился на ледоколе и остался очень доволен, хотя его пришлось возвращать, пересаживая с ледокола на ледокол", — рассказали в Архангельской региональной туристской ассоциации.
Существует и более дешевый вариант поездки — экскурсия по ледоколу и часовая прогулка на нем по Северной Двине, в ходе которой можно посмотреть на его работу и полюбоваться на панораму Архангельска с реки.
Напомним, столица Украины город Киев попала в ТОП-100 самых гостеприимных городов мира в 2017 году.