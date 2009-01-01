Богатых россиян отправят на Соловки за 2 миллиона

Группа будет состоять не более чем из 10 туристов, стоимость тура составит не меньше 2 млн руб. в сутки.

Богатым россиянам предлагают отправиться в VIP-тур на Соловки за несколько миллионов рублей.

Об этом сообщил 14 ноября член правления Архангельской региональной туристской ассоциации Сергей Никулин, пишет ТАСС.

По его словам, такая поездка будет проводиться не чаще одного-двух раз в год, так как только тогда ледоколы "Капитан Евдокимов" и "Капитан Чадаев" не будут заняты на работах в Архангельске. Скорее всего, туристы смогут отправиться на Соловецкие острова на январские праздники, когда лед еще тонкий.

Предполагается, что поездка займет три-четыре дня, а группа будет состоять не более чем из 10 туристов. Стоимость будет рассчитываться индивидуально, однако составит не меньше двух миллионов рублей в сутки.

"Это, конечно, VIP-тур. Но, по нашему опыту, есть категория туристов из России, которые могут себе это позволить", — отметил Никулин.

Впервые ледоколы, работающие на проводке судов по Северной Двине и в Белом море, пустили на свой борт туристов в 2016 году, однако не обошлось без накладок. "Мы могли посадить туристов на борт и в час ночи, и в пять утра. Был случай, когда турист трое лишних суток находился на ледоколе и остался очень доволен, хотя его пришлось возвращать, пересаживая с ледокола на ледокол", — рассказали в Архангельской региональной туристской ассоциации.

Существует и более дешевый вариант поездки — экскурсия по ледоколу и часовая прогулка на нем по Северной Двине, в ходе которой можно посмотреть на его работу и полюбоваться на панораму Архангельска с реки.

Напомним, столица Украины город Киев попала в ТОП-100 самых гостеприимных городов мира в 2017 году.