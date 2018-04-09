Более 40 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в США

Транспорту снесло крышу от столкновения.

Транспорту снесло крышу от столкновения Фото: @nypost

В американском штате Нью-Йорк на Лонг-Айленде произошло ДТП с участием школьного автобуса. Транспорт врезался в пролет эстакады, от столкновения автобусу снесло крышу, разбились окна, и стекло полетело в салон.

Во время ДТП в автобусе находились 44 человека, по данным СМИ, почти у всех осколочные ранения, серьезно пострадали шесть человек.

"Все смогли выйти сами, кроме одного, которого мы высвободили. Там везде было стекло, крыша автобуса опустилась до верхней части сидений", - сказал начальник отдела пожарной охраны Лейквью Патрик Макнейл.

В транспорте были школьники, которые возвращались после поездки в Европу. Предварительно, ДТП произошло, так как водитель автобуса не знал особенности движения на местных трассах.

New York high school students injured when bus strikes overpass https://t.co/wRVArF4Swa pic.twitter.com/VyXVNi5Plw — WBAL Baltimore News (@wbaltv11) 9 April 2018





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