Более 50 конгрессменов США обвинили Украину в спонсировании антисемитизма

В тексте обращения к госсекретарю Бандера называется "нацистским коллаборантом" и критикуется Институт национальной памяти Вятровича.

Националисты с эмблемой "Карпатська січ" жгут файеры во время Марша Славы Героев в Ужгороде. УНИАН "финансируемый государством" антисемитизм.

Текст соответствующего обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханны, передает Радио Свобода.

"Мы призываем вас присоединиться к нам и правозащитным организациям в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, призвав польские и украинские правительства однозначно отбросить искажения Холокоста и чествование нацистских коллаборационистов и полностью расследовать антисемитские преступления", - отмечают конгрессмены в обращении к и.о. госсекретаря Джона Салливана, которые было публично обнародованно 25 апреля.

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Среди прочего, Ро Ханна и другие подписанты назвали в числе "нацистских коллаборационистов" Степана Бандеру. "Среди групп и лиц, которых прославляют в Украине, есть нацистские коллаборационисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Организация украинских националистов, так же как и Украинская повстанческая армия", - указывают конгрессмены.

Проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению конгрессменов, является "проуповская кампания 2017 года" украинского Института национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича, а также деятельность "неонацистского батальона Азов", который должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии, считают авторы заявления. Также конгрессмены указали на причастность министра внутренних дел Арсена Авакова к деятельности этого подразделения.

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