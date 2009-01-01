Самое массовое убийство в США. При стрельбе в Лас-Вегасе 50 человек погибли, более 200 — ранены

Ранее шериф городской полиции говорил, что стрелок, скорее всего, не был связан с какой-либо группировкой боевиков.

Стрельба в Лас-Вегасе, иллюстрация. Reuters В результате стрельбы в американском Лас-Вегасе, которую нападавший несколько минут вел с 32-го этажа отеля, как минимум 50 человек погибли и более 200 пострадали.

Количество жертв, которое полиция пока называет неокончательным, делает нападение самым смертоносным случаем массовой стрельбы в США с момента кровопролитной атаки на ночной клуб в Орландо в июне 2016 года, пишет Reuters.

Полиция ликвидировала нападавшего 64-летнего Стивена Пэддока, но сообщила, что не располагает информацией о его мотивах.

Ранее шериф городской полиции Джозеф Ломбардо говорил, что стрелок, скорее всего, не был связан с какой-либо группировкой боевиков.

"Мы понятия не имеем, во что он верил, — сказал Ломбардо. — На данный момент мы считаем, что нападавший был одиночкой...В его номере мы нашли много оружия".

Власти сообщили, что им также удалось узнать о месте нахождения жившей с Пэддоком в одном номере женщины — Мэрилы Данли. Ранее Ломбардо называл её сообщницей стрелка.

Ломбардо добавил, что сообщения о других инцидентах со стрельбой или взрывных устройствах в районе оказались ложными.

Один из очевидцев Майк Макгарри, 53-летний финансовый консультант из Филадельфии, сказал, что был на концерте, когда услышал сотни выстрелов.

"Это было безумие — я лёг на детей. Им 20. Мне—- 53. Я прожил хорошую жизнь", — сказал Макгарри.

На его рубашке сзади были видны следы от обуви — в панике люди бежали через него, пишет издание.

Напомним, ночь на 2 октября, возле казино в Лас-Вегасе во время концерта неизвестный открыл стрельбу по толпе. Подозреваемый был ликвидирован.