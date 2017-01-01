"Болевой порог своеобразный". Шендерович сказал, что может заставить россиян выйти на площади

Уровень потребностей граждан РФ довольно низкий, отметил писатель.

У граждан России своеобразный болевой порог, отметил Виктор Шендерович УНИАН

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович считает, что в РФ граждан способны заставить выйти на площади некие моральные требования или просто изменение жизни, невыносимая жизнь.

Болевой порог у россиян своеобразный, рассказал литератор в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

"... уровень наших потребностей довольно низкий... Например, обрушение национальной валюты, санкции, изоляция страны, которые произошли в последние годы и которые бы привели к немедленной, в течение месяца, отставке любого европейского правительства, у нас приводят только к тому, что мы затягиваем пояса и ждем, что будет дальше", — отметил собеседник.

По его словам, "трудно даже представить, какой должен быть уровень экономического несчастья, чтобы россияне вышли на улицы по этому поводу". "Это должно быть очень серьезное экономическое, инфраструктурное обрушение. Опять-таки — этого бы очень не хотелось", — добавил он.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский говорил, что в РФ кардинально изменилась ситуация, президент Владимир Путин из гаранта безопасности олигархов и их активов превратился в явную угрозу, поскольку закон о санкциях США явно говорит, что в список будут внесены те, кто приближены к лидеру государства.