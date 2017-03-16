Болгария отозвала своего посла из Турции

Болгария раскритиковала прямую агитацию турецкого посла за протурецкую партию

Конфликт Турции со странами Евросоюза имеет свое продолжение, теперь он перекинулся и на Болгарию.

Так Министерство иностранных дел этой страны отозвало своего посла из Турции на консультации на фоне конфликта с Анкарой, сообщает пресс-служба ведомства.

Болгария раскритиковала прямую агитацию турецкого посла за протурецкую партию, сообщает Sofia Globe.

Ранее турецкий посол призвал 60 тысяч этнических турков голосовать на предстоящих парламентских выборах в Болгарии за политическую силу, которая симпатизирует политике Анкары. Представители власти Болгарии назвали это вмешательством во внутренние дела страны.

Напомним, 14 марта Турция приостановила дипотношения с Нидерландами. Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как голландские власти 11 марта отказались пустить в страну для участия в политическом митинге главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов и фашистами".

Также полиция Нидерландов остановила автомобиль министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи, которая прибыла в страну, 11 марта.

Стоит напомнить, что накануне разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран.

После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.

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фото: ay-deezy.deviantart.com