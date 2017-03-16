Болгария отозвала своего посла из Турции

Болгария раскритиковала прямую агитацию турецкого посла за протурецкую партию
Так Министерство иностранных дел этой страны отозвало своего посла из Турции на консультации на фоне конфликта с Анкарой, сообщает пресс-служба ведомства.
Болгария раскритиковала прямую агитацию турецкого посла за протурецкую партию, сообщает Sofia Globe.
Ранее турецкий посол призвал 60 тысяч этнических турков голосовать на предстоящих парламентских выборах в Болгарии за политическую силу, которая симпатизирует политике Анкары. Представители власти Болгарии назвали это вмешательством во внутренние дела страны.
Напомним, 14 марта Турция приостановила дипотношения с Нидерландами. Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как голландские власти 11 марта отказались пустить в страну для участия в политическом митинге главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов и фашистами".
Также полиция Нидерландов остановила автомобиль министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи, которая прибыла в страну, 11 марта.
Стоит напомнить, что накануне разгорелся дипломатический скандал между Гаагой и Берлином с одной стороны и Анкарой с другой, связанный с тем, что правительства Нидерландов и Германии запретили членам турецкого правительства проводить политическую агитацию среди граждан Турции, которые проживают на территории стран.
После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.
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фото: ay-deezy.deviantart.com