Еще одна страна предложила России построить газопровод в обход Украины

По словам президента Румена Радева, прямые поставки диктуются здравым смыслом и требованиеями энергетической безопасности.

Президент Болгарии Румен Радев выступил с пердложением к России построить газопровод через Черное море напрямую в Болгарию.

Во время своего визита в Москву на встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым Радев заявил, что после 2019 года снабжение Болгарии российским газом будет организовано через газопровод "Турецкий поток", который прокладывается по дну Черного моря. София хочет получать российский газ не транзитом через Турцию или Украину, а напрямую.

"Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2", - цитирует Радева газета КоммерсантЪ.

Президент Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. Во вторник он должен встретиться в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, это будет первая двусторонняя встреча президентов РФ и Болгарии за 10 лет.

Напомним, 30 апреля "Газпром" объявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

В конце прошлого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявил, что Будапешт планирует наладить поставки российского газа в обход Украины.

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