На такой шаг страна пошла в рамках выполнения решения Совета ЕС.

Болгария ужесточила визовый режим для приезжих. viza.center

С 1 августа Болгария ужесточила визовый режим для приезжих.

Теперь в страну не смогут попасть лица, которым запрещено находиться в Шенгенской зоне, сообщило болгарское МВД. А если такие лица уже пребывают на территории страны – их депортируют.

На такой шаг Болгария пошла в рамках выполнения решения Совета ЕС Болгарии и Румынии, которые отныне действуют в рамках Шенгенского законодательства.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года Украина ввела на границе биометрический контроль. Теперь граждане 71 страны, в том числе России, обязаны сдавать отпечатки пальцев.

Напомним, Япония упростила визовый режим для украинцев. Между Украиной и Японией увеличен срок действия виз с 3 до 5 лет.

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