"Большая проблема". В США подвергли критике разрекламированные путинские самолеты

Эти боевые самолеты применялись во время боевых действий в Сирии

Истребитель Су-35 YouTube

Новейший российский самолет-истребитель четвертого поколения "Су-35", несмотря на "обкатку" в боевых условиях во время военной операции в Сирии, так и не сумел полностью раскрыть свой потенциал.

К такому выводу пришел на страницах авторитетного американского издания The National Interest журналист и эксперт Дэйв Маджумдар.

По его мнению, широкомасштабная продажа "Су-35" на мировом рынке сдерживается "из-за большой проблемы – у истребителей не было возможности столкнуться со вражескими ВВС в Сирии и показать все свои боевые возможности.

"В то время как другие российские самолеты, такие как Су-30 и выдающийся бомбардировщик Су-34, имели шансы продемонстрировать свои возможности в области "воздух-земля", то Су-35 их был лишен вовсе", — считает Маджумдар.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ назвали оружие, которое США и Россия применят в случае войны в Сирии.

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