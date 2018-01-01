Трамп назвал решение КНДР по ядерным испытаниям "большим прогрессом"

Решение республики приостанить ядерные испытания является хорошей новостью, отметил президент США.

Дональд Трамп считает решение КНДР по ядерным испытаниям "большим прогрессом" Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что решение Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) приостановить все ядерные испытания является большим прогрессом.

Такая новость является очень хорошей для республики и мира, написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть главный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира — большой прогресс!", — отметил он.

Ранее сообщалось, что КНДР центральный комитет правящей Трудовой партии на пленарном заседании решил, что страна прекратит ядерные испытания и перестанет запускать межконтинентальные баллистические ракеты с субботы, 21 апреля.

До этого глава Северноий Кореи Ким Чен Ын говорил, что страна пойдет на денуклеаризацию Корейского полуострова (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства), если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.

Напомним, в сентябре 2017 года Совбез ООН ужесточил санкций против КНДР, введенные из-за запусков баллистических ракет и ее ядерной программы. Дональд Трамп подписал указ о введении Штатами новых ограничительных мерах в отношении республики, а потом "свежими" санкциями ее наказал Евросоюз.

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