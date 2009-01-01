Борьба с ИГИЛ и мир в Сирии. У Трампа рассказали о телефонном разговоре с Путиным

Собеседники говорили о том, каким образом они смогут вместе взаимодействовать в борьбе с исламистами.

У Трампа рассказали о разговоре с Путиным Reuters

Телефонный разговор президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина стал значимым началом в улучшении отношений между США и РФ.

Как сообщает Reuters, заявление Белого дома появилось через несколько часов после телефонного разговора Трампа и Путина 28 января.

В сообщении отмечается, что собеседники говорили о том, каким образом они смогут вместе взаимодействовать в борьбе с группировкой "Исламское государство" и по достижению мира в Сирии.

"Позитивный звонок стал значимым началом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", — отмечается в сообщении.

"Как президент Трамп, так и президент Путин, полны надежды, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро взяться за борьбу с терроризмом и другие важные темы, представляющие взаимный интерес", — отметили в Белом доме.

Ранее западные СМИ писали, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий готовят законопроект, который запретит Дональду Трампу снимать санкции, введенные против РФ, без одобрения Конгресса.