Борьба с коррупцией в Саудовской Аравии. Арестованы 11 принцев и десятки чиновников

Среди арестованных — влиятельный миллиардер, принц Аль-Валид бин Талал, бизнес-империя которого имеет интересы по всему миру.

В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев factroom.ru

Саудовской Аравии в рамках борьбы с коррупцией арестовали 11 принцев, четырех действующих и десятки бывших министров.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP, аресты провели 4 ноября.

Задержания стали следствием работы новой антикоррупционной комиссии, которую возглавил кронпринц Мухаммад бин Салман.

11 принцев, четыре действующих и десятки бывших министров были арестованы в связи с повторными открытиями уголовных производств по фактам нарушений, совершенных ранее, в частности, относительно разрушения города Джидда в результате наводнений в 2009 году.

Среди арестованных — влиятельный миллиардер, принц Аль-Валид бин Талал, бизнес-империя которого имеет интересы по всему миру.

Кроме того, был отстранен от исполнения обязанностей командующий флотом, министр экономики и председатель Национальной гвардии принц Митеб, который является членом правящей королевской семьи и которого ранее считали главным претендентом на трон.

Как отмечают СМИ, это вторая волна арестов, первая состоялась в сентябре с.г. По словам аналитиков, среди арестованных — много оппонентов как внешней политики кронпринца, так и его намерений относительно экономических реформ в стране, в частности, приватизации государственных активов и уменьшения субсидий. Отцу кронпринца, действующему королю Салману, скоро исполнится 82 года, и Мухаммада бин Салмана уже считают фактическим правителем страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии совершена попытка покушения на принца.