Борис Джонсон: В отравлении Скрипаля виновен лично Путин

По словам главы МИД Королевства, вместо предложений сотрудничества от России поступили только масса сатирических твитов и троллинга.

Кремлю следует определиться с версией о существовании «Новичка», заявил Борис Джонсон. Infox

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин, как глава Российской Федерации, не сможент дистанцироваться от отравления двойного агента Сергея Скрипаля химическим оружием "Новичок".

Такое заявление Джонсон сделал в ходе интервью дочери Бориса Немцова Жанне Немцовой на Deutsche Welle.

"Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и мы в Великобритании думаем, что свидетельства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, так что, полагаю, он не может уйти от нее и дистанцироваться", - сказал дипломат.

Джонсон также объяснил свое недавнее заявление о том, что с предельной долей вероятности можно утверждать, что Владимир Путин лично дал указание отравить Скрипаля.

"Я думаю, что очень важно, во-первых, показать, что виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией. Вы знаете, я люблю Россию, у меня предки из этой страны. Дело не в этом, а в Кремле и в российском государстве - в том состоянии, в котором оно находится в настоящее время. Вот причина, по которой я сделал это заявление", - отметил руководитель МИД Королевства.

Джонсон также добавил, что Кремлю следует определиться с версией о существовании "Новичка".

"В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили "Новичок". В другом утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания. Если есть рациональное объяснение того, как это вещество могло исчезнуть из ваших запасов, как оно могло быть использовано на улицах Солсбери, тогда давайте сотрудничать, давайте вместе докопаемся до правды. Но если, с другой стороны, нет объяснения, то мы можем только сделать вывод, что это действия российского государства. Ответа мы не получили. Мы только увидели массу сатирических твитов и троллинга", — отметил он.

При этом он признал, что у специалистов из лаборатории "Портон Даун" были образцы "Новичка".

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