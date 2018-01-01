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"Ботоксный пердун", "падла", у*бок КГБ-шный". Пользователи Сети возмутились речью Путина о "братском народе"

Сегодня, 11:41
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1 / 4 Путин на публичном выступлении (Reuters)

Отрывок "послевыборного" телебрифинга Путина был опубликован на портале YouTube.

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Путин на публичном выступлении Reuters
Владимир Путин, с заметным отрывом лидирующий на выборах президента РФ, в телеэфире выступил с обещанием "сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома".

По его мнению, в Украине "наблюдались ограничения избирательных прав граждан России".
Путин со свойственным ему цинизмом назвал это "безобразием и нарушением всех международных норм".
"Для нас Украина - братский народ... Мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - подытожил он.

Видеозапись части его брифинга была опубликована на портале YouTube и вызвала бурное негодование интернет-пользователей.

 "Ботоксный пердун кокса перенюхал, мелет что попало", "От всей души поздравляю кацапов с продолжением для еще одного поколения...страна в которой смешались красный флаг и триколор, царь поп и ленин, не имеет будущего", "Не тебе черту плешивому говорить о нарушении норм. Ты конституцией ж*пу вытираешь", "Рабы рады. Хозяин речь толкает", "Карлик до сих пор думает что если на белое 1000 раз сказать черное, то оно почернеет", "Ты, падла, международные нормы не нарушил в Крыму и Донецке? где логика в голове у*бка КГБ-ШНОГО", - не стеснялись они в выражениях.

Напомним, ранее в Центризбиркоме РФ рассказали, сколько голосов получил Путин на выборах.

 
Теги:  
Владимир Путин, телевидение, интернет, YouTube, Выборы-2018 в России, Президентские выборы-2018 в России, Украина
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