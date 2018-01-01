"Ботоксный пердун", "падла", у*бок КГБ-шный". Пользователи Сети возмутились речью Путина о "братском народе"

Отрывок "послевыборного" телебрифинга Путина был опубликован на портале YouTube.

Путин на публичном выступлении Reuters

Владимир Путин , с заметным отрывом лидирующий на выборах президента РФ, в телеэфире выступил с обещанием "сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома".

По его мнению, в Украине "наблюдались ограничения избирательных прав граждан России".

Путин со свойственным ему цинизмом назвал это "безобразием и нарушением всех международных норм".

"Для нас Украина - братский народ... Мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - подытожил он.

Видеозапись части его брифинга была опубликована на портале YouTube и вызвала бурное негодование интернет-пользователей.

"Ботоксный пердун кокса перенюхал, мелет что попало", "От всей души поздравляю кацапов с продолжением для еще одного поколения...страна в которой смешались красный флаг и триколор, царь поп и ленин, не имеет будущего", "Не тебе черту плешивому говорить о нарушении норм. Ты конституцией ж*пу вытираешь", "Рабы рады. Хозяин речь толкает", "Карлик до сих пор думает что если на белое 1000 раз сказать черное, то оно почернеет", "Ты, падла, международные нормы не нарушил в Крыму и Донецке? где логика в голове у*бка КГБ-ШНОГО", - не стеснялись они в выражениях.

Напомним, ранее в Центризбиркоме РФ рассказали, сколько голосов получил Путин на выборах.