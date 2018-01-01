"Боулинг для Колумбины-2". В американской школе учинили стрельбу, есть пострадавшие

Инцидент произошел в одном из штатов "Новой Англии" - Мерилэнде.

школа города Грейт-Милл Daily Telegraph

В одной из школ города Грейт-Милл в штате Мэриленд (США) произошла перестрелка.

Такое сообщение опубликовал во вторник, 20 марта, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местных полицейских.

По первоначальной версии событий, в результате инцидента один человек погиб и несколько пострадали. Журналисты вашингтонского бюро канала NBC Washington сообщили о множестве раненых, однако официальное подтверждение у этой информации на данный момент отсутствуют.

Территория школы блокирована полицией. Позднее в офисе шерифа округа Сент-Мэри подтвердили информацию о стрельбе в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стрельба произошла в школе на юге штата Флорида.