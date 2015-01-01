Бой на границе Армении с Азербайджаном, есть погибшие

В результате столкновения как минимум 4 погибших.

Армянская армия в Нагорном Карабахе, иллюстрация photolure.am

Сегодня утром, 29 декабря, на участке границы между Арменией и Азербайджаном произошел бой между вооруженными силами двух стран. В результате столкновения как минимум 4 погибших.

Попытка диверсии была предпринята к юго-востоку от села Чинари Тавушской области, сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян, пишет "Кавказский узел".

При этом, по его словам, армянские военные открыли огонь из снайперских винтовок и гранатометов.

"Боестолкновения продолжаются. Подразделения вооруженных сил Армении полностью контролируют ситуацию", — отметил Ованнисян.

В результате боестолкновения погибли трое военнослужащих Армении — двое солдат срочной службы и один офицер.

При этом отмечается, что со стороны Азербайджана также есть как минимум один убитый, однако точное количество потерь не уточняется.

В свою очередь в Баку заявили, что армия Армении "в течение суток нарушила режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз", пишет Интерфакс.

Стоит отметить, что режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта на предмет соблюдения сторонами конфликта условий перемирия.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. Начались боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения.

5 апреля в Баку и столице НКР Степанакерте заявили о достижении соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. С тех пор стороны практически ежедневно обмениваются обвинениями в нарушениях перемирия.