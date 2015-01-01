"Боярышник" продолжает косить ряды россиян: умерли 74 человека

От отравления "Боярышником" умерли 74 человека, общее число пострадавших — 122 человека.

В российском Иркутске количество погибших от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 74 человек.Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, в период с 17 декабря от отравления "Боярышником" умерли 74 человека, общее число пострадавших — 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска, сообщает ТАСС

Ранее сообщалось о 71 смертельно отравившемся. Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона — Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник".