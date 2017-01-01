"Боятся наш флаг". В сети заметили "фейл" российских телевизионщиков

Первым на "провал" сотрудников российского телеканала обратил внимание пользователь Facebook Эндрю ДиМаджо (Andrew DiMagio).

Телеведущий Дмитрий Комаров с попугаем facebook.com

На российском развлекательном канале "Пятница" во время показа программы украинского производства "Мир наизнанку" телевизионщики усиленно "вымарывали" флаг Украины.

На это обратил внимание пользователей Facebook Эндрю ДиМаджо (Andrew DiMagio).

"Давеча врубил "роиссянский" телеканал "Пятница". No politics, только развлекалово. Там показывают чудную передачу "Мир наизнанку". Она, как и "Орел и решка", сделана в Украине. Смотрю про Камбоджу. Думаю, что-то не то", – написал он.

По сюжету прогаммы, ее ведущий Дмитрий Комаров носил с собой украинский флаг.

"И деятели с "Пятницы" его периодически "заблеривали" (замазывали)! Три Карла, замазывали! Попугая в этом кадре ( с сине-желтым оперением – ред.) вы не замазали, бл*ди", – эмоциально резюмировал ДиМаджо.

"Замазывали стяг? Ну, идиоты - как боятся нашего флага."Мир наизнанку" - супер передача", - прокомментировал пост пользовательница Линда Соломия.

Кроме того, пользовательница Вик Дорофеева рассказала о том, что "Орел и решка", другая популярная в России телепередача формата "тревел-шоу" не подвергается никакой цензуре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что скандальная украинская певица станет ведущей на российском ТВ.