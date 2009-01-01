Бойня в Мексике. Разборки двух семейных кланов привели к гибели десятка людей

В момент бойни на пляже было полно как мексиканских, так и иностранных отдыхающих.

Стрельба в Мексике, иллюстрация. dailymail.co.uk

В Мексике , в результате расстрела на пляже в городе Вибориллас штата Дуранго, погибли десять человек, ще несколько человек были ранены.

По данным агентства Associated Press произошедшее на пляже стало следствием давней вражды между двумя семейными кланами. Известно, что нападавших было не менее трех, как минимум один из них использовал автоматическое оружие.

Тем временем в Интернете уже появилось видео с места событий. На записи слышны выстрелы, в том числе из автоматического оружия.

Как пишет The Daily Mail, в этой части Мексики кровавые бандитские разборки уже давно стали обыденностью, однако раньше, как правило, они проходили в стороне от туристических зон.

Местные власти уже подтвердили, что в момент бойни на пляже было полно как мексиканских, так и иностранных отдыхающих.

Ранее сообщалось, что на мексиканском тихоокеанском курорте Акапулько в результате бойни в тюрьме, по меньшей мере, 28 человек были убиты.

фото: dailymail.co.uk; Видео: The Hot News