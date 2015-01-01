Брат Немцова назвал одно из главных преступлений путинского режима

Хозяин Кремля заставил миллионы людей во всем мире ненавидеть Россию, пишет Эйдман.

Названо одно из главных преступлений путинского режима Reuters

Режим президента России Владимира Путина заставил миллионы людей во всем мире ненавидеть Россию.

Об этом публицист, социолог, двоюродный брат погибшего российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман написал в своем Facebook.

"Одно из главных преступлений путинского режима в том, что он заставил миллионы людей во всем мире жестоко ненавидеть Россию. После авиакатастрофы в Сочи в этом не может быть сомнений", — подчеркнул он.

Напомним, ранее американский сенатор предупредил: санкции США сильно ударят по персоне Путина.