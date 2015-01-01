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Брат Немцова назвал тактическую задачу Путина

Сегодня, 13:12

Кремль тратит большие средства для оказания влияния на общественное мнение в Германии, отметил Эйдман.

Путин
Владимир Путин Reuters
Публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман заявил, что важнейшей тактической задачей президента РФ Владимира Путина является "свержение" канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Donaukurier, пишет InoPressa.

По его словам, власти РФ будут активно вмешиваться в предвыборную кампанию по выборам в бундестаг (выбирает канцлера по предложению президента — ред.).

"Кремль тратит большие средства для оказания влияния на общественное мнение в Германии. Я знаю это из первых уст, от своих коллег", — отметил собеседник журналистов.

Кроме того, якобы "некоторые московские PR-специалисты сейчас занимаются тем, что продвигают российские интересы в ФРГ", а "Кремль задействовал целую армию интернет-троллей, чтобы распространять свою позицию в немецкоязычном сегменте интернета". 

"Некоторые известные немецкие журналисты и публицисты более или менее открыто работают на Москву. Особую информационную кампанию власти РФ направили и на проживающих в Германии российских немцев" — добавил эксперт.

При этом важнейшей тактической задачей главы России Эйдман назвал "свержение" Меркель. "Ее критическая позиция в отношении Путина является направляющей для всей политики ЕС", — подчеркнул он.

"Без Меркель вполне возможна отмена антироссийских санкций, а также коренное изменение всей политики в отношении Москвы. Путин мечтает о том, чтобы поставить у власти лояльные себе силы. В таком случае он мог бы стать шефом ослабленной Европы", — считает публицист.

Ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что спецслужбы Российской Федерации нагло ведут себя в других странах.

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Россия, Германия, Меркель, задача, Путин, выборы, бундестаг, Немцов, Эйдман, санкции
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