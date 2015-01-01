Брат Немцова назвал тактическую задачу Путина

Кремль тратит большие средства для оказания влияния на общественное мнение в Германии, отметил Эйдман.

Владимир Путин Reuters

Публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцовазаявил, что важнейшей тактической задачей президента РФявляется "свержение" канцлера Германии

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Donaukurier, пишет InoPressa.

По его словам, власти РФ будут активно вмешиваться в предвыборную кампанию по выборам в бундестаг (выбирает канцлера по предложению президента — ред.).

"Кремль тратит большие средства для оказания влияния на общественное мнение в Германии. Я знаю это из первых уст, от своих коллег", — отметил собеседник журналистов.

Кроме того, якобы "некоторые московские PR-специалисты сейчас занимаются тем, что продвигают российские интересы в ФРГ", а "Кремль задействовал целую армию интернет-троллей, чтобы распространять свою позицию в немецкоязычном сегменте интернета".

"Некоторые известные немецкие журналисты и публицисты более или менее открыто работают на Москву. Особую информационную кампанию власти РФ направили и на проживающих в Германии российских немцев" — добавил эксперт.

При этом важнейшей тактической задачей главы России Эйдман назвал "свержение" Меркель. "Ее критическая позиция в отношении Путина является направляющей для всей политики ЕС", — подчеркнул он.

"Без Меркель вполне возможна отмена антироссийских санкций, а также коренное изменение всей политики в отношении Москвы. Путин мечтает о том, чтобы поставить у власти лояльные себе силы. В таком случае он мог бы стать шефом ослабленной Европы", — считает публицист.

Ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что спецслужбы Российской Федерации нагло ведут себя в других странах.