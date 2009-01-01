Брат Немцова объяснил, почему Трампу не стоит заключать сделку с РФ по борьбе с терроризмом

Победить терроризм с помощью международных террористов также невозможно, как победить преступность с помощью мафии, отметил Эйдман.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцовасчитает, что президенту СШАне стоит заключать, поскольку это может поощрить страну на новые преступления.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время аналитик выразил мнение, что власти России являются международными террористами.

"Интересно, как можно заключить "сделку по борьбе с терроризмом" с самими террористами? Террористов уговорят бороться с самими собой? Они будут, как гоголевская унтер-офицерская вдова, сами себя публично сечь на лужайке около Белого Дома?", — задается вопросом социолог.

По его словам, "победить терроризм с помощью международных террористов также невозможно, как победить преступность с помощью мафии или взяточничество с помощью действующих коррупционеров".

"Любые такие сделки дадут террористам почувствовать безнаказанность и только поощрят их на новые преступления", — добавил эксперт.

Ранее директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара сказал, что взрывной темперамент Дональда Трампа может сыграть злую шутку с президентом РФ Владимиром Путиным.