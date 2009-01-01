Брат Немцова объяснил, почему Трампу не стоит заключать сделку с РФ по борьбе с терроризмом

Победить терроризм с помощью международных террористов также невозможно, как победить преступность с помощью мафии, отметил Эйдман.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В то же время аналитик выразил мнение, что власти России являются международными террористами.
"Интересно, как можно заключить "сделку по борьбе с терроризмом" с самими террористами? Террористов уговорят бороться с самими собой? Они будут, как гоголевская унтер-офицерская вдова, сами себя публично сечь на лужайке около Белого Дома?", — задается вопросом социолог.
По его словам, "победить терроризм с помощью международных террористов также невозможно, как победить преступность с помощью мафии или взяточничество с помощью действующих коррупционеров".
"Любые такие сделки дадут террористам почувствовать безнаказанность и только поощрят их на новые преступления", — добавил эксперт.
Ранее директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара сказал, что взрывной темперамент Дональда Трампа может сыграть злую шутку с президентом РФ Владимиром Путиным.