Брат Немцова рассказал, как Путин построил в России "государство-мафию"

Представим, что во время расцвета мафии в 30-е годы власти США решили не противостоять мафиози, а объединиться с ними, пишет Эйдман.
Об этом Эйдман написал на своей странице в Facebook.
"Представим, что во время расцвета мафии в 30-е годы власти США решили не противостоять мафиози, а объединиться с ними. Гувер из ФБР вместо того, чтобы гоняться за Аль Капоне, открыл с ним общий бизнес. Чарли Зубочистка стал генеральным прокурором, Голландец Шульц — главой ФБР, Счастливчик Лучано — советником президента по национальной безопасности. Семья Гамбино основала фракцию в Сенате. А президентом стал какой-нибудь коррумпированный агент спецслужб, связанный общим бизнесом со всеми вышеперечисленными. Вот такое государство-мафию представляет собой путинская Россия", — написал Эйдман.
Напомним, ранее брат Немцова назвал, что уничтожит режим Путина.