Брат Немцова рассказал, как Путин построил в России "государство-мафию"

Представим, что во время расцвета мафии в 30-е годы власти США решили не противостоять мафиози, а объединиться с ними, пишет Эйдман.

Путин построил в РФ «государство-мафию», пишет Эйдман

Публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман провел параллели между временами расцвета мафии в США в 30-е годы прошлого века и ситуацией в современной России.

Об этом Эйдман написал на своей странице в Facebook.

"Представим, что во время расцвета мафии в 30-е годы власти США решили не противостоять мафиози, а объединиться с ними. Гувер из ФБР вместо того, чтобы гоняться за Аль Капоне, открыл с ним общий бизнес. Чарли Зубочистка стал генеральным прокурором, Голландец Шульц — главой ФБР, Счастливчик Лучано — советником президента по национальной безопасности. Семья Гамбино основала фракцию в Сенате. А президентом стал какой-нибудь коррумпированный агент спецслужб, связанный общим бизнесом со всеми вышеперечисленными. Вот такое государство-мафию представляет собой путинская Россия", — написал Эйдман.

Напомним, ранее брат Немцова назвал, что уничтожит режим Путина.