Брат Немцова рассказал, почему Запад до сих пор не взял Путина "за жабры"

Путинские грязные деньги дали метастазы уже не только в экономике, но и в политике западных стран.

Владимир Путин Reuters

Дан четкий ответ на вопрос о том, почему Запад до сих пор не взял президента РФ Владимира Путина "за жабры".

Об этом публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман написал у себя в Facebook.

Он пишет, что эксперты сената США констатировали: "Объем средств, которые контролирует персонально Владимир Путин и люди, близко с ним связанные, настолько огромен, что замораживание или арест этих денег может вызвать настоящую катастрофу на европейских финансовых рынках и очень болезненно отразится на банковском бизнесе в США" ("Голос Америки").

"Все это напоминает ситуацию с онкологическим заболеванием. Опухоль (путинская коррупция) настолько велика, что ее невозможно удалить не повредив здоровые части организма. Больной (Запад) боится этого и отказывается от операции. Но, если хирургическое вмешательство бесконечно откладывать, опухоль разрастется до несовместимых с жизнью размеров. И больной просто умрет.

Путинские грязные деньги дали метастазы уже не только в экономике, но и в политике западных стран. Если не провести болезненную операцию по очищению от этих токсичных активов, они уничтожат современное демократическое общество. Капиталы и влияние российских чиновников и олигархов должны быть хирургическим путем удалены из экономики западных стран. Иначе болезнь не остановить", — подчеркнул Эйдман.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали, как журналисты вскрывают коррупцию людей, близких к Путину.