Брата лидера КНДР убили одним из самых опасных токсинов в мире

Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения.

Ким Чен Нам english.yonhapnews.co.kr

В полиции Малайзии считают, что смерть брата лидера Северной Кореии Ким Чен Нама наступила в результате отравления токсином, входящим в категорию боевых отравляющих веществ.

Согласно предварительному заключению, он был отравлен химикатом, известным как VX. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав вещество, оставшееся на лице и глазах погибшего, сообщает русская служба ВВС.

Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Это вещество обладает сильным нервно-паралитическим действием. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком.

Согласно имеющейся информации, на данный момент запасами VХ обладает лишь ограниченное число стран, среди которых США, Россия и Сирия. Вещество было создано в 1955 году в Великобритании. Изначально разрабатывалось как пестицид, однако, из-за крайне высокой токсичности, не нашло применения в сельском хозяйстве.

Напомним, брат северокорейского лидера скончался в аэропорту Куала-Лумпура после того, как ему набросили на голову отравленный платок. В убийстве участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чен Нама, а другая сзади набросила платок. Подозреваемых с паспортами Индонезии и Вьетнама следователи задержали сразу.

В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР.

Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.

Власти Малайзии не утверждают, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.

Видео: bbc.com