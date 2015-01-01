"Бренди неси!". В России любители дармовщины устроили давку у помойки со списанным алкоголем

В супермаркете таким образом хотели избавиться от товара, поврежденного при пожаре.

В РФ устроили давку у помойки со списанным алкоголем onpress.info

российской Рязани массовой давкой завершилась утилизация списанных алкоголя и продуктов у одного из супермаркетов.

Происходящее выложил на YouTube один из очевидцев.

На опубликованном видео работники магазина пытаются отогнать от продукции набежавших жителей. В свою очередь любители дармовщины выкрикивают: "Бренди неси! У нас Новый год".

В супермаркете таким образом хотели избавиться от товара, поврежденного при пожаре. В результате возгорания в одном из подсобных помещений товарный вид потеряли фрукты и некоторые виды алкоголя.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Ставрополь состоялся Первый православный фестиваль уличной еды "Русское достоинство", во время которого гостей кормили с лопаты.

Видео: Рязань.