"Бренди неси!". В России любители дармовщины устроили давку у помойки со списанным алкоголем

В супермаркете таким образом хотели избавиться от товара, поврежденного при пожаре.
Происходящее выложил на YouTube один из очевидцев.
На опубликованном видео работники магазина пытаются отогнать от продукции набежавших жителей. В свою очередь любители дармовщины выкрикивают: "Бренди неси! У нас Новый год".
В супермаркете таким образом хотели избавиться от товара, поврежденного при пожаре. В результате возгорания в одном из подсобных помещений товарный вид потеряли фрукты и некоторые виды алкоголя.
Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Ставрополь состоялся Первый православный фестиваль уличной еды "Русское достоинство", во время которого гостей кормили с лопаты.
Видео: Рязань.