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"Бренди неси!". В России любители дармовщины устроили давку у помойки со списанным алкоголем

Сегодня, 19:31

В супермаркете таким образом хотели избавиться от товара, поврежденного при пожаре.

водка, спиртное, алкоголизм
В РФ устроили давку у помойки со списанным алкоголем onpress.info
В российской Рязани массовой давкой завершилась утилизация списанных алкоголя и продуктов у одного из супермаркетов.

Происходящее выложил на YouTube один из очевидцев.

На опубликованном видео работники магазина пытаются отогнать от продукции набежавших жителей. В свою очередь любители дармовщины выкрикивают: "Бренди неси! У нас Новый год".

В супермаркете таким образом хотели избавиться от товара, поврежденного при пожаре. В результате возгорания в одном из подсобных помещений товарный вид потеряли фрукты и некоторые виды алкоголя.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Ставрополь состоялся Первый православный фестиваль уличной еды "Русское достоинство", во время которого гостей кормили с лопаты.

Видео: Рязань.

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Россия, Рязань, помойка, алкоголь
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