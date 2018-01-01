Великобритания экстренно созвала Совбез ООН и готовится высылать дипломатов РФ

Скандал с отравлением бывшего российского разведчика выходит на новый уровень.

Предполагается, что Тереза Мэй, британский премьер, объявит о высылке российских дипломатов. sbs.com.au

Министерство иностранных дел Великобритании созвало экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщает со ссылкой источники телеканал Sky News, премьер-министр Британии Тереза Мэй 14 марта объявит о высылке российских дипломатов.

При этом Sky News предполагает, что посол России в Великобритании выслан не будет.

Как ранее сообщали британские СМИ, Соединенное Королевство намерено арестовывать активы и счета российских олигархов в своей стране.

Ранее Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего российского разведчика и полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и поставила Москве ультиматум, потребовав от России в течение двух дней предоставить объяснения по делу отравления Скрипаля и отчитаться, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной. Стоит отметить, что срок ультиматума истек утром 14 марта.