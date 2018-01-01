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"Британцы вредят". В Лондоне хотят "сколотить" антироссийский альянс - The Guardian

Сегодня, 22:07

По информации журналистов, власти Великобратнии настроены крайне и крайне решительно.

Биг Бен
Здание британского парламента Reuters
Британские власти планируют в нынешнем году всерьез усилить меры по противодействию внешней политике Кремля.

Соответствующее сообщение в четверг, 3 мая, опубликовало авторитетное издание The Guardian − со ссылкой на собственные источники в правительстве Великобритании.

Согласно обнародованным данным, вопросы общего противодействия российским "провокациям" официальный Лондон планирует обсудить со своими партнерами на саммитах G20 ("Большой двадцатки"), G7 ("Большой семерки"), НАТО и Европейского союза.

"Глава МИД Британии (Борис Джонсон — "Главред") воспринимает реакцию России на инциденты в Думе (атака с химоружием в Сирии — "Главред") и Солсбери (отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля — "Главред") как поворотную точку и считает, что должна возрасти роль международной поддержки в отпор на это. Великобритания в наибольшей степени намерена противодействовать российской дезинформации и способствовать созданию механизма ответственности за использование химического оружия", — заявили источники журналистам.

Кроме того, британские власти желают, чтобы стратегия сдерживания России охватывала вопросы кибербезопасности, политики НАТО в отношении угрозы, исходящей из Кремля, а также санкции против российских олигархов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Великобритания решила объявить России экономическую войну.

 

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Теги:  
Великобритания, Россия, Лондон, Москва, Кремль, НАТО, ЕС
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