"Британцы вредят". В Лондоне хотят "сколотить" антироссийский альянс - The Guardian

По информации журналистов, власти Великобратнии настроены крайне и крайне решительно.
Соответствующее сообщение в четверг, 3 мая, опубликовало авторитетное издание The Guardian − со ссылкой на собственные источники в правительстве Великобритании.
Согласно обнародованным данным, вопросы общего противодействия российским "провокациям" официальный Лондон планирует обсудить со своими партнерами на саммитах G20 ("Большой двадцатки"), G7 ("Большой семерки"), НАТО и Европейского союза.
"Глава МИД Британии (Борис Джонсон — "Главред") воспринимает реакцию России на инциденты в Думе (атака с химоружием в Сирии — "Главред") и Солсбери (отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля — "Главред") как поворотную точку и считает, что должна возрасти роль международной поддержки в отпор на это. Великобритания в наибольшей степени намерена противодействовать российской дезинформации и способствовать созданию механизма ответственности за использование химического оружия", — заявили источники журналистам.
Кроме того, британские власти желают, чтобы стратегия сдерживания России охватывала вопросы кибербезопасности, политики НАТО в отношении угрозы, исходящей из Кремля, а также санкции против российских олигархов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Великобритания решила объявить России экономическую войну.
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