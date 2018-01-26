Британец утверждает, что снял на видео неуловимого художника Бэнкси

Ричард Тильсон уверен, что застал художника сразу после нанесения граффити.

Бизнесмен Ричард Тильсон увидел припаркованный возле недействующего моста фургон, в котором сидели двое подозрительных, на его взгляд, мужчин. Тильсон решил, что это грабители, и снял их на видео, об этом сообщает The Independent.

После этого мужчина в бейсболке и в очках вышел и сфотографировал граффити, на котором изображен мальчик с мечом-карандашом.

Тильсон придал значение этой ситуации только 24 часа спустя, когда такое фото появилось на официальном аккаунте Бэнкси в Instagram.

Теперь бизнесмен уверен, что мужчина, которого он "словил" на видео - сам Бэнкси. Ведь в это же время в городе было обнаружено три новых граффити Бэнкси. Однако, так ли это на самом деле, с уверенностью утверждать нельзя.

Допис, поширений Banksy (@banksy) 26 Січ 2018 р. о 11:45 PST

По одной из версий, неуловимым художником является Робин Каннингем, выпускник публичной школы в Бристоле.

Существует и другая теория о личности Бэнкси. Журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта, он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена.