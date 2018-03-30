Британия грозит закрыть российское "логово шпионов" в Лондоне в ответ на высылку дипломатов из РФ

Противостояние между Великобританией и Россией усиливается.
Противостояние между двумя странами усиливается после того, как Москва заявила, что ещё больше сотрудников британского посольства должны быть высланы из России, в ответ на осмотр самолета российской компании "Аэрофлот", прибывшего из Москвы, британскими пограничниками, пишет The Telegraph.
Напомним, в ответ на высылку своих дипломатов РФ начала объявлять о высылке дипломатов стран Европы, которые поддержали Великобританию в "деле Скрипаля".
В свою очередь, в Госдепе США пригрозили ответить России на высылку дипломатов.