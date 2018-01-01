Британия обвинила Россию в гибели женщины от "Новичка" в Эймсбери

В правительстве страны надеются, что мировая общественность поддержит Соединенное Королевство.
"Простая реальность в том, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданина страны" - цитирует чиновника Reuters.
Уильямсон высказал надежду на то, что мир выразит солидарность с британской стороной в осуждении России.
Напомним, накануне жительница Британии, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась в больнице.
Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.
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