Британия скоординировала условия выхода из ЕС

Правительство государства создало план будущей зоны свободной торговли.

Мэй заявила о зоне свободной торговли после выхода из ЕС RT

Британское правительство достигло коллективного соглашения касаемо условий выхода страны из Европейского союза.

"Конечно, у нас все еще есть работа с ЕС, чтобы убедиться, что мы дойдем до конечной точки переговорного процесса в октябре. Но то, к чему мы пришли сегодня после подробной дискуссии — это хорошо, мы придем к позитивному будущему для Великобритании", - цитирует ВВС премьер-министра Терезу Мэй.

Отмечается, что кабинет министров Британии подписал план создания свободной торговой зоны между Соединенным Королевством и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, английское правительство хочет ускорить следующие переговорные процессы, чтобы достичь вступления в силу данного соглашения к октябрю 2018 года.

Как ранее сообщалось, власти Великобритании и чиновники Европейского союза договорились о размере компенсации, которую должен выплатить официальный Лондон официальному Брюсселю после процедуры выхода из ЕС.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram