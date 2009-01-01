Британия впервые после Холодной войны направит в Черное море эсминец с новейшими ракетами

В британском Минобороны подчеркнули, что это четкий сигнал, что Лондон готов поддерживать независимость и целостность Украины.

Великобритания впервые со времен Холодной войны направит в Черное море боевой корабль, эсминец "Diamond", оснащенный новейшими ракетами.

На борту будут находиться 60 морских пехотинцев. Предполагается, что корабль возглавит тактическую группу НАТО и примет участие в миссии по защите 650 британских военнослужащих, задействованных в учениях в Украине, сообщает издания Daily Mail.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что эта операция имеет серьезную цель.

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защищать демократию по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — отметил он.

Напомним, ранее в Минобороны Британии российский эсминец "Адмирал Кузнецов" назвали "кораблем позора".

фото; видео: Daily Mail