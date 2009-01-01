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Британия впервые после Холодной войны направит в Черное море эсминец с новейшими ракетами

Сегодня, 09:58

В британском Минобороны подчеркнули, что это четкий сигнал, что Лондон готов поддерживать независимость и целостность Украины.

Британия, эсминец, Diamond
www.dailymail.co.uk
Великобритания впервые со времен Холодной войны направит в Черное море боевой корабль, эсминец "Diamond", оснащенный новейшими ракетами.

На борту будут находиться 60 морских пехотинцев. Предполагается, что корабль возглавит тактическую группу НАТО и примет участие в миссии по защите 650 британских военнослужащих, задействованных в учениях в Украине, сообщает издания Daily Mail.

Британия, эсминец, Diamond
www.dailymail.co.uk

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что эта операция имеет серьезную цель.

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защищать демократию по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — отметил он.

Напомним, ранее в Минобороны Британии российский эсминец "Адмирал Кузнецов" назвали "кораблем позора". 

фото; видео: Daily Mail

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Британия, эсминец, Черное море, НАТО, учения, британцы, морпехи, Diamond, Украина, поддержка
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