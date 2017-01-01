Британка согласилась бросить себя на растерзание хирургам ради детской мечты

В погоне за внешностью Памелы Андерсон жительница Шотландии решила удалить ребра и увеличить грудь.

40-летняя Аманда Лавели решила полностью перевоплотиться в своего кумира. Мама четверых детей хочет в очередной раз лечь под нож хирурга.

"Мне нравится Памела Андерсон, ее светлые волосы и огромная грудь, она всегда выглядит гламурно и сексуально. Никогда не поздно сделать себя такой же", – заявила Аманда, также признавшись, что ее семья вместе с мужем Полом резко выступила против удаления ребер, сообщает Mirror.

Лавели планирует вставить импланты по 1500 мл (до восьмого размера) и удалить шесть ребер, чтобы талия казалась тоньше. Цена двух процедур составит больше тысяч.

Это будет не первая пластическая операция Лавели: женщина уже потратила на преображение 250 тысяч долларов. Она увеличила грудь со второго размера до 4. Шотландка с 16 лет мечтала стать моделью и была уверена, что залог победы на этом поприще — худоба, но после рождения сына ее взгляды изменились.

"Я смотрела в зеркало и видела болезненную худую девочку, и потом, я всегда считала, что большая грудь — это очень красиво", говорит Лавели.

После рождения сына началась череда преображений: Лавели сделала три операции на грудь, за которые отдала 20 тысяч долларов. Кроме того, каждые три месяца она делает регулярные процедуры – инъекции ботокса и филлеры, стоимостью тысяч каждая.

Напомним, ранее в США plus-size-модель шокировала решением уменьшить пышную грудь.