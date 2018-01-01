Британская авиакомпания необычно поздравила влюбленных с Днем святого Валентина

Самолет нарисовал в небе гигантское сердце в честь Дня влюбленных.

Самолет нарисовал гигантское сердце в небе над Британией Фото: скриншот

Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic начертил сердце над Кельтским морем. Он вылетел в особенный маршрут из аэропорта в Лондоне, куда потом и вернулся.

В общем полет длился около двух часов, сообщил в Twitter сервис по отслеживанию самолетов Flightradar24.

"Virgin Atlantic нарисовал гигантское сердце в небе в честь празднования Дня Святого Валентина", - говорится в сообщении.

Все же некоторые пользователи соцсетей не оценили романтический жест, отметив, что такие полеты вредят экологии. Мол, нецелесообразно так делать только ради развлечения.

Но в компании на замечания пользователей отметили, что это был запланированный тренировочный полет, который просто совпал с Днем святого Валентина, и он все равно бы состоялся,

"Это был обязательный учебно-тренировочный полет, который выпал на День Святого Валентина, поэтому мы немного изменили траекторию полета, чтобы сделать форму сердца", - сообщили в авиакомпании.

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