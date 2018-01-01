Британская авиакомпания необычно поздравила влюбленных с Днем святого Валентина

Самолет нарисовал в небе гигантское сердце в честь Дня влюбленных.
В общем полет длился около двух часов, сообщил в Twitter сервис по отслеживанию самолетов Flightradar24.
"Virgin Atlantic нарисовал гигантское сердце в небе в честь празднования Дня Святого Валентина", - говорится в сообщении.
Все же некоторые пользователи соцсетей не оценили романтический жест, отметив, что такие полеты вредят экологии. Мол, нецелесообразно так делать только ради развлечения.
Но в компании на замечания пользователей отметили, что это был запланированный тренировочный полет, который просто совпал с Днем святого Валентина, и он все равно бы состоялся,
"Это был обязательный учебно-тренировочный полет, который выпал на День Святого Валентина, поэтому мы немного изменили траекторию полета, чтобы сделать форму сердца", - сообщили в авиакомпании.
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