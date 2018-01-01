Британские истребители "берут под свое крыло" небо над Черным морем

Самолеты усилят региональное отделение воздушной полиции НАТО.

Британские истребители будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. УНИАН

Базирующиеся в Румынии британские истребители Typhoon приступят к патрулированию воздушного пространства над Черным морем. Они будут совершать рейды в составе воздушной полиции НАТО.

Как пишет Фокус со ссылкой на пресс-службу британских Королевских воздушных сил, церемония предоставления аккредитации британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем состоялась 1 мая на авиабазе Михаила Когэлничану на юге Румынии.

"Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозой для Альянса или его членов", – заявил посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель.

Напомним, не успела Украина объявить о намерении закрыть территориальные воды Украины для российских судов, как Россия собралась контролировать украинские суда в Азовском море.

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