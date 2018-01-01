Сегодня, 19:49 RSS

Британские принцы решили не встречаться с Дональдом Трампом

Сегодня, 19:14

Причина такого поступка принцев пока неизвестна.

Елизавета
Королеве Британии пришлось в одиночку встречать высокого гостя, что нехарактерно для встреч такого уровня Фото: The Royal Family//Facebook
Британские принцы Чарльз и Уильям наотрез отказались проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его официального визита в Великобританию.

"Принц Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с королевой (Великобритании)", - сообщает издание Mirror.

По информации из источника издания, принцы очень четко дали понять, что не намерены встречаться с американским лидером и отсутствовали в сопровождении королевы Елизаветы II - именно поэтому ей пришлось встречать Трампа самой, что, как отмечают британские СМИ, вообще-то нехарактерно для подобных встреч.

Издание также не раскрывает информацию, почему Чарльз и Уильям так отнеслись к Трампу.

Читайте также "Засудить ЕС": стало известно о "грубом предложении" Трампа Терезе Мэй

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом в пятницу, 13 июля. Здесь он встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также отправился на чай с королевой Елизаветой II. Мэй была одета в красное платье и красные туфли на высоком каблуке, супруга Трампа Мелани приехала на торжественный ужин в длинном бежевом платье. Мэй на ужине сопровождал ее муж Филип.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Трамп, Елизавета, принц, Великобритания, визит, встреча
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности