Британские власти хотят "обрубить" сигнал телепропагандистам из Russia Today - СМИ

Как сообщают британские журналистыв,вопрос о целесообразности вещания Russia Today на территории Великобритании много раз поднимался депутатами парламента.

Логотип Russia Today на фоне Биг-Бена Veterans Today

Ofcom, учреждение-регулятор телерадиовещания на территории Великобритании, уведомило российский пропагандистский телеканал Russia Today о возможном скором отзыве его лицензии.

Соответствующее сообщение во вторник, 13 марта опубликовало авторитетное британское издание The Times.

В Ofcom заявили, что окончательное решение будет принято, сразу после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй окончательно определится с ответом – причастна ли РФ к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, произошедшему в городе Солсбери.

По данным британских журналистов, депутаты Палаты представителей множество раз поднимали вопрос о целесообразности вещания Russia Today на территории Великобритании. Сама Тереза Мэй предполагала, что аннулирование лицензии может стать одной из санкций против РФ.

Напомним, ранее британский премьер прямо обвинила Росиию в отравлении Скрипаля и выдвинула ультиматум Кремлю. Однако в МИД РФ дали весьма грубый ответ на демарш Терезы Мэй.