Британские ВВС атаковали армию Асада

В результате погиб один офицер, еще семеро военнослужащих были ранены.

Eurofighter Typhoon сбросил на позиции армии Асада 500-фунтовую бомбу wikipedia.org

Королевские военно-воздушные силы Великобритании нанесли бомбовый удар по сирийской армии Башара Асада.

Как сообщает The Times, это произошло еще в июне около базы Коалиции, расположенной в районе Эт-Танф на юге Сирии, неподалеку от границы с Ираком и Иорданией. Истребитель британских ВВС Eurofighter Typhoon при помощи лазерной системы наведения сбросил на позиции армии президента Башара Асада 500-фунтовую бомбу.

В результате авиаудара погиб один сирийский офицер, еще семеро военнослужащих были ранены.

Издание отмечает, что это была первая атака британских ВВС по силам Асада с апреля.

Министерство обороны Британии сочло удар отвечающим наличной угрозе.

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Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием. После них посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

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