Британский эсминец вошел в Черное море, фото

Ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, оснащенный ракетами Tomahawk.
Об этом сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО в Twitter.
Отмечается, что в настоящее время британский эсминец направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря. В походе его сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.
Standing #NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) ships HMS Duncan and TCG Gaziantep transited the Straits to the #BlackSea today | #WeAreNATO pic.twitter.com/t9qjHStz05— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 30 января 2018 г.
Как известно, ранее сообщалось, что впервые со времен холодной войны Британия направит в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond.
Эсминец, оснащенный новейшими зенитными ракетами, направится к берегам Украины. На его борту будут находиться до 60 морских пехотинцев.
HMS Diamond будет вести целевую группу НАТО и помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "тайных учениях" в Украине.