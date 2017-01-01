Британский эсминец вошел в Черное море, фото

Ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, оснащенный ракетами Tomahawk.

В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании Duncan, оснащенный ракетами Tomahawk.

Об этом сообщает Объединенное военно-морское командование НАТО в Twitter.

Отмечается, что в настоящее время британский эсминец направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря. В походе его сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.

Как известно, ранее сообщалось, что впервые со времен холодной войны Британия направит в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond.

Эсминец, оснащенный новейшими зенитными ракетами, направится к берегам Украины. На его борту будут находиться до 60 морских пехотинцев.

HMS Diamond будет вести целевую группу НАТО и помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в "тайных учениях" в Украине.