Британский фокусник узнал об аллергие на кроликов через 28 лет

Своих питомцев артист отдал в хорошие руки

Маг Ян Врогг. North News

Британский фокусник Ян Врогг вынужден был бросить карьеру детского артиста, узнав через 28 лет работы с кроликами о том, что у него на них аллергия.

Почти сразу после начала работы в 1990 года с животными состояние артиста ухудшилось: его глаза начали слезиться и краснеть. Однако артист подумал, что страдает сенной лихорадкой, и долгое время лечился от нее, сообщает Daily Mail.

"Я пробовал разные лекарства, но ничего не помогало. Сначала я подумал, что это сенная лихорадка, но каждый раз, когда я вытаскивал кролика из шляпы, я начинал чихать", — цитирует фокусника издание.

Через некоторое время его состояние сильно ухудшилось. Фокусник понял, что испытывает симптомы каждый раз, когда ему приходится работать с кроликами. После этого Врогг был вынужден отказаться от своих детских шоу.

"Это печально, потому что меня всегда считали детским артистом", — сказал он.

Своих питомцев артист отдал в хорошие руки. По его мнению, делать детское шоу без них было бы неправильно. Теперь Врогг сосредоточится на представлениях для более взрослой аудитории.

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