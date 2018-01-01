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Британский премьер рассказала, сколько людей могло пострадать во время отравления Скрипаля

Сегодня, 22:09

Тереза Мэй озвучила информацию во время выступления перед британскими парламентариями.

Тереза Мэй
Тереза Мэй RT
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 26 марта, заявила о том, что во время отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери более сотни людей могли взаимодействовать с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Мы оцениваем, что потенциально более 130 человек могли быть подвержены воздействию нервно-паралитического вещества", - заявила она, выступая перед британскими парламентариями.

Мэй также добавила, что, согласно имеющимся данным, россияне с 2008-го активно изучали способы транспортировки нервно-паралитических веществ.

Напомним, ранее британский премьер заявляла о том, что у России был мотив и возможность отравить Скрипаля.
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Тереза Мэй, Сергей Скрипаль, вещество, "Новичок", отравление
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