Британскому министру ушлось уйти из-за секс-скандалами с любовницами

Теперь уже экс-чиновнику пришлось публично каяться через прессу.

Эндрю Гриффитс parliament.uk

В Великобритании Эндрю Гриффитс, глава Министерства по делам малого бизнеса и экс-глава избирательного штаба премьер-министра Терезы Мэй, ушел в отставку − после того, как угодил в секс-скандал.

В распоряжении издания Sunday Mirror окалось около двух тысяч СМС-сообщений сексуального характера, как входящих, так и исходящих – со смартфона чиновника. Гриффитс требовал у двух женщин интимные снимки и видеоролики, а также предлагал им арендовать жилье − специально для занятий сексом.

После того, как журналисты обнародовали содержание переписки, министру пришлось публично каяться. "Мне очень стыдно за свое поведение, которое вызвало неслыханные страдания моей жены и семьи, которым я обязан всем, и глубоко смутило премьер-министра и правительство, служить которым для меня было честью", — говорится в заявлении, подготовленным им специально для прессы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за секс-скандала ушло в отставку все руководство полиции столицы Румынии – Бухареста. Кроме того, по аналогичной интимной причине не будут вручать Нобелевскую премию по литературе. Также известный американский бизнесмен-инноватор Илон Макс перепутал секс-вечеринку с карнавалом.

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