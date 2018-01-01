Британскому туристу прострелили задницу в испанском баре

Парень решил отдохнуть, но неожиданно для себя угодил в эпицентр криминальной разборки.

Предположительно, перестрелку устроили причастные к наркоторговле мигранты Лента

В испанском городе Бенидорме произошел курьезный случай - во время вспыхнувшей в одном из баров перестрелки случайно оказавшемуся там британскому туристу прострелили ягодицы.

Как передает Daily Mail со ссылкой на слова следователей, пуля угодила в интересное место бедолаги рикошетом.

Британец приехал в страну на отдых и собирался в скором времени вернуться домой. В настоящее время он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Предположительно, перестрелку устроили причастные к наркоторговле мигранты. Кроме туриста, ранения получили араб и марокканец, про одного из них точно известно, что он замешан в наркобизнесе, по поводу второго полиция проводит проверку.

"Мы были в пабе напротив места происшествия. Из-за этого все бары закрылись", — сказал один из очевидцев, добавив, что их тоже из-за этого попросили покинуть заведение.

Полиция ведет поиск преступника и проверяет записи с камер наружного наблюдения.

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Напомним, в Киеве на на пересечении улиц Тверская и Васильковская произошла перестрелка с участием кавказцев. Один из них выпустил в другого восемь пуль и успешно скрылся с места преступления. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу. Позднее он скончался от полученных ранений.

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