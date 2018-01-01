"Бросьте туда этих сукиных сынов". Президент Филиппин предложил скормить экспертов ООН крокодилам

Родриго Дутерте оскорбил верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна.

Президент Филиппин шокировал новым заявлением bfm.ru

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал военных отказаться от сотрудничества с экспертами ООН.

Глава государства назвал "сукиным сыном" верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна, который раскритиковал его политику, сообщила газета Sun.Star Manila.

Дутерте посоветовал силовикам не контактировать со специалистами ООН и не отвечать на их вопросы о соблюдении прав человека в стране.

"Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих сукиных сынов туда", — сказал президент Филиппин.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США отметил встречу со скандальным Родриго Дутерте в ответ на его оскорбления.