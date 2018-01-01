Будь как министр Нидерландов. Климкин предложил основать "традицию" в украинской политике

Глава МИД убежден, что его голландский коллега является хорошим примером для подражания.

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбе Зейлстра. Фото: twitter.com/HalbeZijlstra

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что история с главой МИД Нидерландов может быть использована для прививания в украинском политикуме новых традиционных ценностей.

Глава внешнеполитического ведомства убежден, что такие ценности можно использовать не только добровольно. Об этом он написал в Twitter.

"Министр иностранных дел Нидерландов ушел в отставку из-за того, что придумал историю о встрече с Путиным. Нужно внести "эту традицию" в добровольный кодекс поведения в украинском политикуме. Или лучше - не совсем добровольный", - заявил он.

Фото: скрин Twitter/Pavlo Klimkin

Напомним, министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра 13 февраля уволился с занимаемой должности накануне государственного визита в Россию. Чиновник покинул свой пост на следующий день после того, как признался в распространении недостоверной информации о встрече с президентом России Владимиром Путиным.