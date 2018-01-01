Будапешт назвал три условия для отмены вето по украинскому вопросу в НАТО

Венгерские власти обеспокоены реформой образования в Украине.

Петер Сийярто назвал условия для ликвидации вето по НАТО Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намерен отменить свое вето на проведение заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне министров, если украинское правительство пойдет на уступки по трем вопросам.

Как сообщает Mukachevo.net, глава венгерского МИД первым условием назвал консультацию с Обществом венгерской культуры Закарпатья относительно образовательного закона.

"Во-вторых, отказ от имплементации закона о образовании до 2023 года и согласование закона с венгерским нацменьшинством", - сказал Сийярто.

Третьим условием Будапешт назвал обязательство Украины не распространять образовательный закон на частные школы страны.

Венгерский чиновник подчеркнул, что обеспокоен законопроектом, который предусматривает лишение украинского гражданства тех, кто пользуется паспортом другой страны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что обойти блокирование Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО возможно, если найти возможность для проведения "менее формальных" встреч.

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО.

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