Буддистского монаха застукали за кражей женских трусов, видео

Священнослужителя отлучили от храма.

Полиция объявила монаха в розыск. Скриншот

Буддистского монаха уличили в краже женского белья.

Священнослужитель попал на камеры наружного наблюдения, сообщает Daily Mail.

На кадрах 49-летний Тхирапхап Воррадилок крадется по одному из переулков тайского города Супханбури, складывает сушащиеся женские трусы в сумку и убегает.

Пропажу белья сразу обнаружил владелец дома и магазина ювелирных изделий Киттисак Хажорнетихун. Он крайне удивился, когда увидел, кто оказался вором.

Мужчина вызвал полицию, заявив, что о пропаже белья в полицию не из-за денег.

"Моя жена может купить новые трусы, но ей очень нравилась одна из украденных пар. А самое важное – предупредить других женщин о наклонностях монаха", – пояснил он.

Узнавший об этом настоятель храма расстриг Воррадилока и изгнал его. На допросе он сказал полицейским, что ворующий трусы монах объяснил свои действия побочным эффектом от лекарства, которое заставляло его совершать странные поступки.

Полиция объявила монаха в розыск.

Напомним, это уже не первый подобный курьез: кот принес в зубах лифчик соседки, чем коварно поссорил пару возлюбленных.