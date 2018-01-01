Сегодня, 14:06 RSS

"Будьте прокляты, х*хлы". В России поиздевались над авто с донецкими номерами: фото

Сегодня, 13:16

Инцидент произошел в городе-курорте Сочи.

БМВ
Twitter
В городе-курорт Сочи (Россия) на автомобиле с донецкой госрегистрацией оставили оскорбительную записку с недвусмысленным предложением – "валить из РФ".

Снимок на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовал журналист Денис Казанский. На фото четко видно, как легковую машину марки BMW с номерными знаками "АН" разрисовали краской в районе решетки радиатора.

"Будьте прокляты, хохлы. Валите из России", ― говорится в тексте записки.

По словам владельцев автомобиля, вандалы разрисовали ее на парковке неподалеку от гостиницы.

БМВ 2
Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр социальной политики Андрей Рева пояснил, когда жителям Донбасса выплатят многолетнюю задолженность по пенсиям.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Донбасс, жители, Донецк, Россия, Twitter, автомобиль
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности